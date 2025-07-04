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У фінському Тампере сталася різанина біля торговельного центру

Поліція не знайшла терористичний мотив.

У фінському Тампере сталася різанина біля торговельного центру

У третьому за розміром місті Фінляндії - Тампере - чоловік з ножем атакував перехожих поблизу торговельного центру та поранив чотирьох людей.

Як пише Reuters, нападника вдалося затримати, ним виявився фінський громадянин віком від 20 до 30 років. Поліція офіційно заявила, що ситуація перебуває під контролем, і загрози для громадськості немає.

Особи поранених та їхній стан правоохоронці не повідомляють. Водночас версія про терористичний акт наразі не знаходить підтвердження: жодних ознак, що злочинець мав расовий чи будь-який інший дискримінаційний або ідеологічний мотив, не виявлено.
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