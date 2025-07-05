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ДПСУ: тактика росіян на Сумщині не дає результатів

Ворог застосовує артилерію та міномети для обстрілів прикордонних громад.

ДПСУ: тактика росіян на Сумщині не дає результатів
Фото: DeepState

Росіяни продовжують вдаватися до тактики штурмів малими групами у межах Юнаківської та Хотинської громад на Сумщині, однак дії ворога є безрезультатними.

Про це в телеефірі сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, пише Укрінформ.

"Якщо говорити про всю протяжність кордону з Росією в межах Сумської області, це близько 550 км, то тільки на такому невеличкому відтинку, в межах Хотінської та Юнаківської громад, ворог застосовує тактику малих штурмових груп. Але і ця тактика за останній час не дає противнику досягти тих результатів, які б він очікував — зайти максимально глибоко на територію України, на територію нашої країни, захопити прикордоння нашої держави. Як повідомляв також нещодавно Генеральний штаб, ворога вдалося стримати, зупинити. Наноситься по ним максимально вогневе ураження, і тут ворог несе великі втрати. Щоденно це десятки вбитими, десятки пораненими. І це тільки результати в смугах оборони підрозділів Державної прикордонної служби, які також тут знаходяться разом з підрозділами Збройних сил України", — сказав Демченко.

На інших ділянках прикордоння в межах Сумської області ворог продовжує обстріли, застосовуючи артилерію, міномети, а також авіацію як по українських позиціях, також прицільно бʼє і по населених пунктах.

"Фактично Росія продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки, бо нищиться інфраструктура міст та сіл, є й загиблі і поранені серед людей, які перебувають у прикордонні", — сказав Демченко.
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