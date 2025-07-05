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Коордштаб: під час обміну 4 липня повернулися українці, перебування яких у полоні підтвердив МКЧХ чи інші джерела

Росія не надає жодних офіційних даних про тих, кого утримує в полоні чи незаконно позбавила волі.

Коордштаб: під час обміну 4 липня повернулися українці, перебування яких у полоні підтвердив МКЧХ чи інші джерела
Фото: Коордштаб

Під час чергового етапу обміну важкохворих, важкопоранених та молоді віком до 25 років додому повернулися українці, перебування яких у російській неволі було підтверджене МКЧХ чи з інших джерел. 

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Інформаційна система Координаційного штабу дозволяє збирати інформацію про поневолених громадян України з різних джерел. Створена унікальна карта місць утримання у Росії, Білорусі, на тимчасово захоплених росіянами територіях України.

Росія не надає жодних офіційних даних про тих, кого утримує в полоні чи незаконно позбавила волі. Координаційному штабу за підтримки всіх долучених до його діяльності організацій та структур, а також родин вдалося зібрати великий обсяг інформації.

У Коордштабі додають, що Росія не надає МКЧХ чи представникам змішаних медичних комісій доступу до в'язниць та СІЗО, проте пропагандистські ресурси РФ продовжують звинувачувати українську владу, сіяти розбрат та недовіру.
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