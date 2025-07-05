Контррозвідники СБУ вразили ще 97 одиниць ворожого важкого озброєння

Воїни СБУ нищать ворожу техніку з допомогою ударних дронів. Лише за останні декілька місяців контррозвідникам СБУ вдалося знищити:

Про це повідомляє СБУ.

За декілька місяців контррозвідники СБУ знищили майже 97 одиниць важкого озброєння росіян.

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