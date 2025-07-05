Контррозвідники СБУ вразили ще 97 одиниць ворожого важкого озброєння

За декілька місяців контррозвідники СБУ знищили майже 97 одиниць важкого озброєння росіян.
Про це повідомляє СБУ.
Воїни СБУ нищать ворожу техніку з допомогою ударних дронів. Лише за останні декілька місяців контррозвідникам СБУ вдалося знищити:
- 5 танків і 18 ББМ,
- 65 гаубиць, 3 гармати, 5 САУ і 1 РСЗВ БМ-21 «Град»,
- 4 радіолокаційні станції,
- 3 стаціонарні комплекси РЕБ, а також 3 окопні засоби РЕБ і 1 систему РЕР «Муром-М»,
- 159 БпЛА, серед яких: «ZALA», «Орлан», «Supercam»,
- 1 розрахунок пілотів ударних БпЛА та 2 FPV-антени,
- 239 укріплень та місць укриття окупантів,
- 61 одиниць військового автотранспорту,
- 10 складів та багато іншого.
Упродовж доби українські оборонці ліквідували 1050 російських окупантів, знищили 2 ворожі танки та понад 300 БпЛА.