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Контррозвідники СБУ вразили ще 97 одиниць ворожого важкого озброєння

Бійці СБУ знилищи 239 укріплень ворога, 10 сладів зброї та десятки ворожої техніки.

Контррозвідники СБУ вразили ще 97 одиниць ворожого важкого озброєння
Фото: СБУ

За декілька місяців контррозвідники СБУ знищили майже 97 одиниць важкого озброєння росіян.

Про це повідомляє СБУ.

Воїни СБУ нищать ворожу техніку з допомогою ударних дронів. Лише за останні декілька місяців контррозвідникам СБУ вдалося знищити:

  • 5 танків і 18 ББМ,
  •  65 гаубиць, 3 гармати, 5 САУ і 1 РСЗВ БМ-21 «Град»,
  •  4 радіолокаційні станції,
  • 3 стаціонарні комплекси РЕБ, а також 3 окопні засоби РЕБ і 1 систему РЕР «Муром-М»,
  • 159 БпЛА, серед яких: «ZALA», «Орлан», «Supercam»,
  • 1 розрахунок пілотів ударних БпЛА та 2 FPV-антени,
  •  239 укріплень та місць укриття окупантів,
  • 61 одиниць військового автотранспорту,
  • 10 складів та багато іншого.

Упродовж доби українські оборонці ліквідували 1050 російських окупантів, знищили 2 ворожі танки та понад 300 БпЛА.
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