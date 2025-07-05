ГУР: Росія намагається втягнути у війну з Україною Лаос

Кремль опрацьовує можливість втягнення у війну так званих партнерів під виглядом реалізації гуманітарних проєктів.

Через значні втратина фронті та поступового виснаження ресурсів російське військово-політичне керівництво шукає можливості для продовження агресії проти України. Для цього Кремль намагається втягнути країну Лаос.

Про це інформує ГУР МОУ.

Окрім масового залучення найманців із країн Африки та Азії, а також підрозділів КНДР, Кремль опрацьовує можливість втягнення у війну так званих партнерів під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною російських областях. Чергова країна, яку Росія намагається втягнути у війну, — Лаос.

"Наразі кремль організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій курської області рф", — ідеться у повідомленні розвідки.

Через залежність від зовнішньої допомоги, влада Лаосу висловлює готовність відправити до РФ близько 50 “військовослужбовців-саперів” і сприяти розмінуванню Курщини.

Крім цього, Лаос надає безоплатну допомогу РФ шляхом проведення реабілітаційних заходів для поранених російських військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України.

Росія, прикриваючись гуманітарною риторикою, намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, фактично використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України.

"ГУР МО України продовжує фіксувати факти міжнародної співучасті в збройній агресії проти нашої держави", — додають у розвідці.