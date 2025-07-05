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Упродовж доби від російських обстрілів потерпали Сумський і Шосткинський райони

Ворог атакував 32 населені пункти Сумщини.

Упродовж доби від російських обстрілів потерпали Сумський і Шосткинський райони
Наслідки російського обстрілу Сумщини 23 травня 2025 року
Фото: Сумська ОВА

Протягом доби, з ранку 4 липня до ранку 5 липня, російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 32 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, ракети типу "НУРС", скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ. 

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та удари БпЛА по території Сумщини. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. 

У Зноб-Новгородській громаді пошкоджено адміністративну будівлю та два господарські приміщення медичного закладу.

У Ворожбянській громаді пошкоджено приватний будинок об’єкт цивільної інфраструктури.

У Середино-Будській громаді знищено приватний будинок, пошкоджено приватні будинки.

У Сумській громаді пошкоджено приватні будинки та об’єкт цивільної інфраструктури.

У Дружбівській громаді пошкоджено легковий автомобіль. 

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 9 людей.
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