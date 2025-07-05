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Російські окупанти атакували три райони Дніпропетровщини, четверо людей постраждали

Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 5 БпЛА.

Російські окупанти атакували три райони Дніпропетровщини, четверо людей постраждали
Фото: Сергій Лисак

Від російських обстрілів за добу постраждали три райони Дніпропетровської області, поранені четверо людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через атаку у Дніпровському районі постраждали троє людей – дві жінки та чоловік. Понівечені п’ять дачних будинків.

Російські військові також обстріляли з артилерії Нікопольський район та атакували її БпЛА. Агресор поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах. Внаслідок обстрілів постраждав чоловік 43 років, він перебуває на амбулаторному лікуванні.

Через ворожі атаки пошкоджені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, господарська споруда, а також перукарня і авто.

Била російська армія і по Синельниківському району – Межівській та Слов'янській громадах, застосувала безпілотники, внаслідок чого загорілася пшениця, понівечене авто.

Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 5 БпЛА.
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