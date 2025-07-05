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Харківщина: росіяни атакували Куп'янськ і Чугуїв, одна людина загинула, 15 зазнали поранень

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Харківщина: росіяни атакували Куп'янськ і Чугуїв, одна людина загинула, 15 зазнали поранень
Фото: поліція Харківської області

Упродовж доби внаслідок обстрілів на Харківщині 1 людина загинула, 15 – постраждали, серед них 2 дітей.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Чугуєві кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 11 осіб, у тому числі 10-річний хлопчик і 14-річна дівчинка. У  Куп'янську загинула 55-річна жінка, постраждали 61-річна і 70-річна жінки, 56-річний і 57-річний чоловіки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 12 некерованих авіаційних ракет;
  • 1 ракета Х-38;
  • 6 КАБ;
  • 25 БпЛА типу "Шахед";
  • 9 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

У Куп'янському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, школу, 2 приватні будинки, магазин (м. Куп'янськ, сел. Ківшарівка). 

У Чугуївському районі пошкоджено гуртожиток, СТО, 10 автомобілів, інфраструктуру пошти, недіючу будівлю.
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