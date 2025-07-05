Харківщина: росіяни атакували Куп'янськ і Чугуїв, одна людина загинула, 15 зазнали поранень

Упродовж доби внаслідок обстрілів на Харківщині 1 людина загинула, 15 – постраждали, серед них 2 дітей.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Чугуєві кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 11 осіб, у тому числі 10-річний хлопчик і 14-річна дівчинка. У Куп'янську загинула 55-річна жінка, постраждали 61-річна і 70-річна жінки, 56-річний і 57-річний чоловіки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

12 некерованих авіаційних ракет;

1 ракета Х-38;

6 КАБ;

25 БпЛА типу "Шахед";

9 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

У Куп'янському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, школу, 2 приватні будинки, магазин (м. Куп'янськ, сел. Ківшарівка).

У Чугуївському районі пошкоджено гуртожиток, СТО, 10 автомобілів, інфраструктуру пошти, недіючу будівлю.