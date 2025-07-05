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Росіяни атакували FPV-дроном авто з поштою на Чернігівщині

Постраждав водій автівки.

Росіяни атакували FPV-дроном авто з поштою на Чернігівщині
Фото: В'ячеслав Чаус

Росіяни вдарили FPV-дроном автівку з поштою у прикордонному селі Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. 

Унаслідок ворожого удару уламкових поранень зазнав 49-річний мешканець Сумщини, який розвозив пошту. Автівка пошкоджена. Чоловік у лікарні. 

"Тільки за минулу добу агресор завдав 28 ударів по 15 населених пунктах області. Гатили з артилерії, мінометів, використовували безпілотники та FPV-дрони", — каже Чаус. 

Унаслідок обстрілів пошкоджені або зруйновані домівки людей, адмінбудівля і господарські споруди в Новгород-Сіверській і Семенівській громадах.
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