Росіяни атакували FPV-дроном авто з поштою на Чернігівщині

Росіяни вдарили FPV-дроном автівку з поштою у прикордонному селі Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Унаслідок ворожого удару уламкових поранень зазнав 49-річний мешканець Сумщини, який розвозив пошту. Автівка пошкоджена. Чоловік у лікарні.

"Тільки за минулу добу агресор завдав 28 ударів по 15 населених пунктах області. Гатили з артилерії, мінометів, використовували безпілотники та FPV-дрони", — каже Чаус.

Унаслідок обстрілів пошкоджені або зруйновані домівки людей, адмінбудівля і господарські споруди в Новгород-Сіверській і Семенівській громадах.