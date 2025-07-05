Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі вибухнув автомобіль, постраждала людина

На місці працює слідчо-оперативна група та півробітники вибухотехнічної служби.

В Одесі вибухнув автомобіль, постраждала людина
Фото: United24

У Київському районі Одеси сьогодні вранці стався вибух автомобіля унаслідок якого постраждав чоловік.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Повідомлення про вибух автомобіля Opel на вулиці Варненській надійшло на спецлінію 102 в суботу зранку.

"За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога", — повідомили у поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби.

Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.

  • Вдень 2 липня на околицях Житомира сталися два вибухи. Місцева влада повідомила, що вони пролунали на складі підприємства. У зв'язку з масштабною пожежею рух трасою перекривали в обидва боки.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies