В Одесі вибухнув автомобіль, постраждала людина

На місці працює слідчо-оперативна група та півробітники вибухотехнічної служби.

У Київському районі Одеси сьогодні вранці стався вибух автомобіля унаслідок якого постраждав чоловік.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Повідомлення про вибух автомобіля Opel на вулиці Варненській надійшло на спецлінію 102 в суботу зранку.

"За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога", — повідомили у поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби.

Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.