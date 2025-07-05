В Одесі вибухнув автомобіль, постраждала людина

У Київському районі Одеси сьогодні вранці стався вибух автомобіля унаслідок якого постраждав чоловік.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Повідомлення про вибух автомобіля Opel на вулиці Варненській надійшло на спецлінію 102 в суботу зранку.
"За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога", — повідомили у поліції.
На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби.
Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.
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