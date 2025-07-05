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Сирський: щодня на Південнослобожанському напрямку точаться близько 10 боїв

Минулого тижня Сили оборони відбили понад 60 російських штурмів на цьому відтинку фронту.

Сирський: щодня на Південнослобожанському напрямку точаться близько 10 боїв
Михайло Драпатий і Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

На Південнослобожанському напрямку минулого тижня українські воїни відбивали загалом понад 60 російських штурмів. Близько 10 боїв точаться щодня й надалі.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Як зазначає Сирський, він не залишає поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій.

Сирський присвятив два дні роботі у підрозділах в Харківській області. "Працюю разом із командувачем Об’єднаних сил — командувачем ОСУВ "Хортиця" генерал-майором Михайлом Драпатим", — наголошує головнокомандувач.

"Тут, на Південнослобожанському напрямку, наші воїни протягом минулого тижня відбивали загалом понад 60 ворожих штурмів. Близько десятка боїв точаться щодня й надалі", — ідеться у повідомленні.

Головком додає, що на місці в деталях вивчив оперативну ситуацію. Обговорив із командуванням підрозділів Збройних сил та Національної гвардії України шляхи посилення стійкості оборони. "З’ясував першочергові потреби та запити наших військових. Віддав вказівки для вирішення проблемних питань".
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