У Німеччині майже вдвічі скоротилася кількість прохань про притулок

Кількість прохань про притулок у Німеччині різко скоротилося. Як пише DW, у період з 1 січня по 30 червня поточного року було подано 65 495 клопотань. Це на 43% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Ці цифри наводяться у внутрішньому звіті Європейської комісії від 3 липня 2025 року, який є у розпорядженні німецької газети Welt am Sonntag.

Тому Німеччина вперше за багато років перестала бути лідером за кількістю заяв про надання притулку. Її випередили Іспанія, до якої за захистом звернулися 76 020 осіб за перші шість місяців 2025 року, та Франція з показником 75 428 прохачів притулку.

До першої шістки країн за кількістю клопотань про притулок входять також Італія (62 534 особи), Греція (27 718) та Бельгія (17 285).

Замикають список Литва зі 152 клопотаннями про надання притулку, Словаччина (84 прохання) та Угорщина (47 прохань).

Загалом у країнах ЄС, Норвегії та Швейцарії за перше півріччя 2025 року попросили притулок 388 299 осіб. Це на 23% менше у порівнянні з тим самим періодом 2024 року. Більшість заявників прибули з Венесуели (48 413), Афганістану (41 127) та Сирії (23 307). При цьому більшість венесуельців приїхали до Іспанії, афганці та сирійці – до Німеччини.

У Німеччині більше половини заявників прибули з трьох країн – Афганістану (22%), Сирії (20%) та Туреччини (11%). На п'ятому місці – прохачі притулку з Росії, їхня частка склала 3,1% (близько 2030 осіб).

Депутатка Європарламенту, експерт з міграції Олена Дюпонт назвала основною причиною скорочення прохань про притулок укладення партнерських угод з країнами Північної Африки, через які раніше прибувала значна частина нелегальних мігрантів. Крім того, вона наголосила на посиленні співпраці європейського прикордонного агентства Frontex з третіми країнами.