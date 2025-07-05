БРІКС має намір засудити тарифи Трампа, санкції та збільшення витрат на оборону

Лідери країн БРІКС під час саміту 2023 року в Йоганнесбурзі

Лідери БРІКС готові зайняти позицію протилежну позиції президента Дональда Трампа щодо торговельних тарифів, конфлікту на Близькому Сході та світових витрат на озброєння, навіть уникаючи будь-яких прямих викликів США.

Про це пише Bloomberg.

У проєкті заяви, підготовленому до їхньої зустрічі в Бразилії, яка розпочнеться в неділю, лідери погодилися висловити “серйозну стурбованість” щодо зростання односторонніх тарифних та нетарифних заходів, “які спотворюють торгівлю та не відповідають правилам СОТ”.

Керівники урядів також погодилися “засудити запровадження односторонніх примусових заходів, що суперечать міжнародному праву”, зокрема економічних санкцій.

Остаточне формулювання заключного комюніке ще може змінитися.

Хоча адміністрація Трампа не згадується ім'я, провідні країни з ринкам, очевидно, що йдеться про США і запровадження президентом сумнозвісних тарифів. На тлі загрози штрафів, країни, включно з Індією, членом-засновником БРІКС, поспішають укласти угоди зі США до 9 липня ‒ крайнього терміну, встановленого Трампом для набрання чинності тарифів.

Лідери БРІКС також критикують військові удари проти Ірану та висловлять “серйозну стурбованість ситуацією на окупованій палестинській території”, посилаючись на відновлення ізраїльських атак та перешкоджання надходженню гуманітарної допомоги до Гази. Вони закличуть до повного виведення ізраїльських військ зі Смуги Газа за умови постійного та безумовного припинення вогню, а також до звільнення всіх заручників, висловлюючи водночас свою незгоду з примусовим переміщенням будь-якої частини палестинського населення з їхньої території.

Лідери БРІКС також “висловлюють тривогу” щодо поточної тенденції “критичного збільшення світових військових витрат”. Це ще одне зіткнення з вимогою Трампа, щоб країни НАТО збільшили витрати на оборону до 5% валового внутрішнього продукту.

Лідери БРІКС також мають намір висловити свою підтримку Паризькій кліматичній угоді ‒ пакту, від якого Трамп односторонньо відмовився, — водночас закликаючи до глобального управління штучним інтелектом для пом'якшення потенційних ризиків.

До країн БРІКС належать Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка, а також новіші повноправні члени Єгипет, Ефіопія, Іран, Індонезія та Об'єднані Арабські Емірати. Декларація вітає ще 10 країн як країн-партнерів, зокрема Казахстан, Нігерію, В'єтнам та Таїланд.

Саміт БРІКС 2025 року 6-7 липня стане 17 самітом організації і відбудеться в Ріо-де-Жанейро у Бразилії.