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У ЄС назвали мита Китаю на європейський коньяк “несправедливими”

Азійський гігант оголосив про запровадження антидемпінгових мит у розмірі до 34,9% на бренді з ЄС протягом п'яти років, починаючи з 5 липня 2025 року.

У ЄС назвали мита Китаю на європейський коньяк “несправедливими”
Фото: pixabay

Запровадження Китаєм антидемпінгових мит на європейський коньяк є “несправедливим” та “невиправданим”.

Як повідомляють Euronews, про це заявив речник Європейської комісії, підкреслюючи погіршення відносин напередодні саміту ЄС-Китай, запланованого на кінець липня.

“Заходи Китаю є несправедливими, ми вважаємо їх невиправданими, ми вважаємо, що вони не відповідають чинному міжнародному правилу і тому є необґрунтованими”, – заявив у п'ятницю речник Комісії Олоф Гілл.

Азійський гігант оголосив про запровадження антидемпінгових мит у розмірі до 34,9% на бренді з ЄС протягом п'яти років, починаючи з 5 липня 2025 року. Винятки зробили для деяких найбільших виробників коньяку з ЄС, які взяли на себе зобов'язання щодо мінімальних цін, таких як Remy Cointreau, Pernod Ricard та Hennessy від LVMH.

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Китай розпочав розслідування щодо бренді минулого року у відповідь на тарифи, введені ЄС на китайські електромобілі. 

Після цього було оголошено про кілька інших розслідувань щодо свинини та молочної продукції з ЄС, які ще не закриті.
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