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Одне з улюблених видань Трампа New York Post закликало його озброїти Україну

Редакція консервативного прореспубліканського медіа вважає, що очільник Кремля Путін вже дав зрозуміти, що він не хоче миру в Україні.

Одне з улюблених видань Трампа New York Post закликало його озброїти Україну
Фото: EPA/UPG

Одне з улюблених видань Дональда Трампа The New York Post, яке він називав одним із небагатьох “чесних медіа” і неодноразово поширював у своїй соцмережі, закликало президента США озброїти Україну для протистояння російській агресії. Про це йдеться в редакційному матеріалі “Влад дав свою відповідь щодо миру, пане Президенте: Ми повинні переозброїти Україну”.

“Пане Президенте [Трамп], ми знаємо, що Ви розумієте, що основною перешкодою на шляху до миру в Україні є агресія Росії. Ви сказали, що були "розчаровані" розмовою з російським диктатором Владіміром Путіним і що “не думаєте, що він прагне зупинитися”. Путін знову наполягав, що не бажає брати зобов'язань щодо припинення вогню, доки не будуть усунені “корінні причини” конфлікту. Для Влада “корінною причиною” є існування України. Після Вашого дзвінка він завдав найбільшого удару безпілотників та ракет за всю війну, в результаті чого загинула щонайменше одна людина”, – йдеться у матеріалі.

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Видання зазначає, що Пентагон призупинив постачання протиракетної зброї та безпілотників, необхідних для захисту цивільного населення Києва. Існує переконання, яке нав'язують перекручені ідеологи, що допомога Україні якимось чином шкодить Сполученим Штатам і не в наших інтересах. Це зовсім не так.

Офіційні особи стверджують, що у нас дефіцит зброї, але багато з цієї зброї вже було виділено — деяка вже була в Польщі. Україна платить за неї, частково за рахунок конфіскованих російських активів та європейських грантів, що є стимулом для нашої промисловості виробляти більше, йдеться у дописі. 

“Найголовніше, доля України посилає світові сигнал про Америку. Росія — це не економічна наддержава, яку можна "розкрити". Це вмираюча терористична держава. Путін готовий витратити кров свого народу в останній боротьбі за імперію. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, якщо ми допоможемо йому досягти успіху, це не лише загрожуватиме Європі. Це покаже Китаю, що наші союзи нестійкі, а наше терпіння коротке”, – пише редакція.

Видання зазначає, що Путін розуміє лише силу

“Він продовжуватиме зневажати та ігнорувати вас, якщо Сполучені Штати не візьмуть на себе зобов'язання захищати Київ. Повідомляють, що розмова з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю пройшла добре, і що ви говорили про посилення протиповітряної оборони країни. Це чудова новина. Падіння України — це не катастрофа, в яку можна звинуватити когось іншого або пояснити як незначну. Це дестабілізує світ, послабить Америку та негативно позначиться на вашому президентстві. Не йдіть звідти [з України]”, – йдеться у матеріалі.
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