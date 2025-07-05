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Сили оборони уразили у РФ виробника антен, які агресорка використовує у дронах та ракетах

Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. 

Сили оборони уразили у РФ виробника антен, які агресорка використовує у дронах та ракетах
Фото: Генштаб

Дрони Сил оборони уразили об’єкт ВПК Росії, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення високоточного озброєння, в ніч на 5 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора - АТ «ВНИИР-Прогресс» (Чебоксари, Чуваська республіка рф)", – йдеться у повідомленні.

Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета". Вони використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах "Іскандер-К", уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури.

Підтвердили, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюють. 

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

  • 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області. 
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