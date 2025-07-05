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Оголосили підозру жителю Харківщини, який втік до РФ і на камеру читав вірші про Путіна

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Оголосили підозру жителю Харківщини, який втік до РФ і на камеру читав вірші про Путіна
Мешканець Харківщини, який у віршах прославляв РФ
Фото: Харківська облпрокуратура

Заочно повідомили про підозру 64-річному мешканцю с. Ягідне Купʼянського району, який втік до Росії і на камеру читав вірші про Путіна.

Як розповіли у Харківській облпрокуратурі, йому оголосили про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Встановили, що підозрюваний у березні 2024 року публічно виступив на камеру поблизу виборчої дільниці у Краснодарському краї РФ. Його монолог згодом був поширений через проросійський Telegram-канал.

Чоловік заявив, що "вперше з гордістю віддав голос за людину, яка підняла Росію з колін". Згодом почав закликати до розправи — говорив про "всенародний трибунал у Донецьку над нацистськими тварями" та поширював дезінформацію про воєнні дії на території України.

На завершення він розповідає  авторський вірш, де стверджував, що "Росія є, була і буде" та закликає "на Русь не ходити", бо, мовляв, це приречено.

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Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.
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