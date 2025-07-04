Командира військової частини ДПСУ засудили за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн гривень

Він отримав 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Командира військової частини ДПСУ суд визнав винним у закупівлі неякісних шоломів на 36 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та ДБР.

"Суд визнав командира однієї з військових частин Державної прикордонної служби винним у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

У суді довели, що під час укладання та виконання договору на постачання балістичних шоломів на 36 млн грн командир проявив службову недбалість, у результаті чого військова частина отримала захисне спорядження неналежної якості.

Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Також у суді розглядають справу стосовно директора товариства, який поставив Державній прикордонній службі неякісні балістичні шоломи.

Постачальник уже відшкодував державі завдані збитки на суму 36 млн грн.

Деталі справи