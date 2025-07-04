Командира військової частини ДПСУ засудили за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн гривень

Командира військової частини ДПСУ суд визнав винним у закупівлі неякісних шоломів на 36 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Офісі генпрокурора та ДБР.
"Суд визнав командира однієї з військових частин Державної прикордонної служби винним у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України)", – зазначили у прокуратурі.
У суді довели, що під час укладання та виконання договору на постачання балістичних шоломів на 36 млн грн командир проявив службову недбалість, у результаті чого військова частина отримала захисне спорядження неналежної якості.
Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.
Також у суді розглядають справу стосовно директора товариства, який поставив Державній прикордонній службі неякісні балістичні шоломи.
Постачальник уже відшкодував державі завдані збитки на суму 36 млн грн.
Деталі справи
- Після початку збройної агресії Росії командир уклав угоду з приватним підприємством на закупівлю шоломів для прикордонників.
- Постачальник доставив шоломи в Україну і, відповідно до вимог законодавства та на підставі укладеної угоди, 8 шоломів направили у профільну установу для проведення випробувань щодо їх якості. Експертиза показала, що шоломи не відповідають жодному з необхідних класів захисту.
- Командир за таких умов був зобов'язаний прийняти рішення, забракувати всі поставлені шоломи та повернути їх постачальнику. Натомість він ухвалив рішення прийняти продукцію на баланс та оплатити її.