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Командира військової частини ДПСУ засудили за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн гривень

Він отримав 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Командира військової частини ДПСУ суд визнав винним у закупівлі неякісних шоломів на 36 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та ДБР. 

"Суд визнав командира однієї з військових частин Державної прикордонної служби винним у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України)", – зазначили у прокуратурі. 

У суді довели, що під час укладання та виконання договору на постачання балістичних шоломів на 36 млн грн командир проявив службову недбалість, у результаті чого військова частина отримала захисне спорядження неналежної якості.

Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Також у суді розглядають справу стосовно директора товариства, який поставив Державній прикордонній службі неякісні балістичні шоломи.

Постачальник уже відшкодував державі завдані збитки на суму 36 млн грн.

Деталі справи

  • Після початку збройної агресії Росії командир уклав угоду з приватним підприємством на закупівлю шоломів для прикордонників.
  • Постачальник доставив шоломи в Україну і, відповідно до вимог законодавства та на підставі укладеної угоди, 8 шоломів направили у профільну установу для проведення випробувань щодо їх якості. Експертиза показала, що шоломи не відповідають жодному з необхідних класів захисту.
  • Командир за таких умов був зобов'язаний прийняти рішення, забракувати всі поставлені шоломи та повернути їх постачальнику. Натомість він ухвалив рішення прийняти продукцію на баланс та оплатити її. 
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