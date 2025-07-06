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Президенти Литви та Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію

Штайнмаєр також аявив, що рішення про розміщення німецької бригади для забезпечення безпеки Литви. 

Президенти Литви та Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію
Гітанас Науседа і Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Литви Гітанас Науседа в ході зустрічі зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром у Вільнюсі обговорив підтримку України та тиск на Росію.

"Обговорив із президентом Штайнмаєром тісну співпрацю у сфері оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність. Німеччина залишається ключовим союзником у забезпеченні безпеки, стійкості та миру в Європі", - написав Науседа в соцмережі Х

Штайнмаєр своєю чергою заявив, що рішення про розміщення німецької бригади є зобов'язанням Берліна щодо забезпечення безпеки Литви, пише LRT.

"Розмістивши німецьку бригаду у Литві, ми даємо довгострокову обіцянку: ваша безпека – це і наша безпека. Ця нова бригада підтверджує нашу взаємну відповідальність і демонструє відданість Альянсу. Ми знаємо, що той, хто захищає Литву, захищає Європу та європейські цінності", – сказав Штайнмаєр на урочистій церемонії підняття прапорів 6 липня.

  • Влітку 2022 року Берлін зобов'язався розмістити в Литві військовий підрозділ чисельністю до бригади. Загалом у Литву планують перекинути близько 5 000 німецьких військовослужбовців та цивільних осіб. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, повністю боєздатною бригада стане у 2027 році. Місцем постійної дислокації німецької бригади має стати військовий полігон в районі містечок Руднінкай і Рукла.
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