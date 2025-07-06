Президенти Литви та Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію

Штайнмаєр також аявив, що рішення про розміщення німецької бригади для забезпечення безпеки Литви.

Президент Литви Гітанас Науседа в ході зустрічі зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром у Вільнюсі обговорив підтримку України та тиск на Росію.

"Обговорив із президентом Штайнмаєром тісну співпрацю у сфері оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність. Німеччина залишається ключовим союзником у забезпеченні безпеки, стійкості та миру в Європі", - написав Науседа в соцмережі Х.

Штайнмаєр своєю чергою заявив, що рішення про розміщення німецької бригади є зобов'язанням Берліна щодо забезпечення безпеки Литви, пише LRT.

"Розмістивши німецьку бригаду у Литві, ми даємо довгострокову обіцянку: ваша безпека – це і наша безпека. Ця нова бригада підтверджує нашу взаємну відповідальність і демонструє відданість Альянсу. Ми знаємо, що той, хто захищає Литву, захищає Європу та європейські цінності", – сказав Штайнмаєр на урочистій церемонії підняття прапорів 6 липня.