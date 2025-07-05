У Росії засекретили дані щодо смертності населення

Російська федеральна служба державної статистики перестала публікувати будь-які дані про демографічну ситуацію в Росії, передає “Настоящее время”.

В огляді соціально-економічного становища, що вийшов цього тижня, за травень розділ "Демографія" відсутня. Немає цих даних і у відповідному розділі на сайті Росстату, де останнє оновлення було у березні. Мова йде про дані про природний приріст або спад населення, кількість народжень і смертей, шлюбів і розлучень, міграцію та загальну чисельність населення.

"Нас повністю позбавили інформації про кількість людей у країні, скільки їх народжується, скільки вмирає… Одна справа, коли закривають дані, які можуть бути приводом для введення санкцій. Але зовсім інша справа, коли закривають дані, які стосуються лише нас, росіян", — цитує видання аналітиків, які спеціалізуються на аналізі російської та світової макростатистики та корпоративних звітностей.

У травні стало відомо, що демографи, які працюють у Росії, можуть отримати приховані владою дані статистики тільки для службового користування — під особистий розпис. Про це розповів демограф Олексій Ракша, який раніше звернув увагу, що Росстат припинив публікувати статистику міграції та загальної чисельності населення, а також статистику народжень і смертей по регіонах. Невдовзі після цього Ракша було включено Мін'юстом до реєстру "іноземних агентів".