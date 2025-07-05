Генсек НАТО: якщо Китай нападе на Тайвань, то зробить це під прикриттям атаки Росії на територію Альянсу

Марк Рютте вважає, що найімовірніше саме так це й буде розвиватися, якщо не вжити заходів стримування.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Китай вирішить напасти на Тайвань, то зробить це під прикриттям атаки Росії на територію Альянсу в Європі.

Про це посадовець розповів в інтерв’ю The New York Times.

“Дедалі більше людей усвідомлюють це, тож не будемо наївними: якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму партнеру в усьому цьому, Володимиру Володимировичу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: “Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти займав їх у Європі, атакуючи територію НАТО”. Найімовірніше, саме так це й буде розвиватися”, – розповів Рютте.

За його словами, щоб їх стримати, потрібно зробити дві речі. По-перше, НАТО має бути настільки сильним колективно, що росіяни ніколи цього не зроблять. По-друге, співпрацювати з Індо-Тихоокеанським регіоном – те, що президент Трамп дуже активно пропагує. Тому що у нас є тісний взаємозв'язок, спільна робота в оборонній промисловості, інноваціях між НАТО та Індо-Тихоокеанським регіоном.