МЗС України викликало угорського посла

У відомстві наголосили, що Будапешт хоче створити образ ворога з України, яка бореться з реальним ворогом усієї Європи.

Міністерство закордонних справ викликало посла Угорщини Антала Хейзера.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Заступник міністра Олександр Міщенко на зустрічі заявив, що для української сторони є очевидним те, що правлячі в Угорщині політичні сили за будь-яких умов намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу.

«Оскільки Україна ніколи не дозволяла собі втручатися у внутрішні справи будь-якої країни і, зокрема, в угорські справи, такі спроби уряду Угорщини раніше викликали в Києві занепокоєння. Але зараз усі ці недолугі прийоми створити образ ворога з України, яка бореться з реальним ворогом усієї Європи і цивілізованого світу, виглядають просто жалюгідними і образливими...», - йдеться у повідомленні МЗС.

Українське міністерство вважає, що такі речі ображають не лише нашу державу, а й угорський народ, який «на відміну від заангажованих політиків, реально є європейською нацією, яка через волонтерський рух допомагає усім чим може українському народу, щоб перемогти російського ворога і не допустити повернення російських окупантів знову на вулиці Будапешту».