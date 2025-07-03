Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
ГоловнаПолітика

МЗС України викликало угорського посла

У відомстві наголосили, що Будапешт хоче створити образ ворога з України, яка бореться з реальним ворогом усієї Європи.

МЗС України викликало угорського посла
посол Угорщини Антал Хейзер і заступник глави МЗС Олександр Міщенко
Фото: МЗС України

Міністерство закордонних справ викликало посла Угорщини Антала Хейзера.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Заступник міністра Олександр Міщенко на зустрічі заявив, що для української сторони є очевидним те, що правлячі в Угорщині політичні сили за будь-яких умов намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу.

«Оскільки Україна ніколи не дозволяла собі втручатися у внутрішні справи будь-якої країни і, зокрема, в угорські справи, такі спроби уряду Угорщини раніше викликали в Києві занепокоєння. Але зараз усі ці недолугі прийоми створити образ ворога з України, яка бореться з реальним ворогом усієї Європи і цивілізованого світу, виглядають просто жалюгідними і образливими...», - йдеться у повідомленні МЗС.

Українське міністерство вважає, що такі речі ображають не лише нашу державу, а й угорський народ, який «на відміну від заангажованих політиків, реально є європейською нацією, яка через волонтерський рух допомагає усім чим може українському народу, щоб перемогти російського ворога і не допустити повернення російських окупантів знову на вулиці Будапешту».

  • Нещодавно в Угорщині пропаганда зобразила карикатуру на українського президента Володимира Зеленського і лідера опозиції Петера Мадяра.
  • Речник МЗС України заявив, що це «виглядає безглуздо, нудно та непереконливо».
  • Раніше в Угорщині партія Орбана встановила рекламні щити, які очорнювали президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies