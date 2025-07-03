Українські інтелектуали публічно відповіли угорським колегам щодо політики Орбана

Українськіі інтелектуали написали публічну відповідь на аналогічний листдо українців та України, ініційований та оприлюднений за підписом угорських інтелектуалів та громадських діячів 21 червня цього року. Наразі угорського листа з підтримкою України підписало уже понад 30 тисяч угорців. Про це пише на своїй фейсбук-сторінці Інститут Центральноєвропейської Стратегії.

У ньому йдеться про незгоду з антиукраїнською риторикою уряду Віктора Орбана, засуджується російська агресія, що триває з 2014 року, закликається до негайного справедливого і тривалого миру, надання гарантій безпеки Україні, відшкодування збитків та притягнення до відповідальності винних за воєнні злочини. Також у листі висловлюється сподівання, що угорська національна меншина України не стане жертвою ганебної та політично вмотивованої риторики угорського уряду.

Інститут Центральноєвропейської Стратегії (ICES) ініціював лист-відповідь до угорського народу, особливо враховуючи важливість нинішнього моменту. Водночас ICES наголошує, що своїми діями та цим листом не має наміру втручатися у внутрішні справи суверенної держави, а цей лист є прагненням доброчесного публічного діалогу між народами та націями на основі взаємної поваги та солідарності.

На відкритий лист угорської громадськості відреагував Віктор Орбан: угорський премʼєр розкритикував зміст листа, використавши типові наративи, які суперечать не тільки обʼєктивним даним, а й, до прикладу, положенням чинної Стратегії національної безпеки Угорщини за підписом Віктора Орбана.

Серед підписантів українського листа-відповіді письменниця Оксана Забужко, заступник генерального директора Українського Інституту Алім Алієв, дисидент та публіцист Мирослав Маринович та багато інших.