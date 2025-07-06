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В Угорщині автобус з українцями потрапив у ДТП, — МЗС

Відомо про 19 постраждалих, із них — 17 дітей

В Угорщині автобус з українцями потрапив у ДТП, — МЗС
МЗС України
Фото: Вікіпедія

В Угорщині 6 липня між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар сталася ДТП за участі пасажирського автобуса української реєстрації.

Про це повідомили у МЗС України, пише "Укрінформ".

"В Угорщині 6 липня між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар сталася ДТП за участі пасажирського автобуса української реєстрації. Внаслідок аварії 19 осіб постраждали, із них 17 осіб неповнолітні громадяни України. Щонайменше двоє неповнолітніх громадян отримали тяжкі травми", — зазначили в МЗС.

Постраждалих госпіталізовано до місцевих лікарень. Решті 49 пасажирам наразі забезпечено тимчасове розташування та сніданок.

Дипломати посольства України одразу виїхали на місце пригоди.

Посольство України перебуває на постійному контакті з компетентними органами Угорщини та медичними закладами, до яких госпіталізували українських громадян, і запевнили, що справа перебуває на особливому контролі установи.
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