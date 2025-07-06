Ізраїльська делегація прибула в Катар на переговори про припинення вогню у Газі

У понеділок Нетаньягу і Трамп зустрінуться у Вашингтоні.

Делегація Ізраїлю прибула до Катару на переговори щодо угоди про звільнення заручників та припинення вогню у Газі. Напередодні офіс премєр-міністра Ізраїлю назвав неприйнятними умови ХАМАС щодо звідьнення заручників, пише Reuters.

Бойовики ХАМАС заявили, що відреагувало на підтриману США пропозицію про припинення вогню в Газі в "позитивному дусі". Водночас залишається занепокоєння щодо гуманітарної допомоги, проходження через контрольно-пропускний пункт Рафах та графік виведення ізраїльських військ.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, попри незгоду із умовами ХАМАС, заявив, що делегація все одно полетить у Доху для "продовження зусиль щодо повернення наших заручників на основі катарської пропозиції, на яку погодився Ізраїль".

Нетаньягу неодноразово заявляв, що ХАМАС має бути роззброєний. Бойовики відмовляються обговорювати цю пропозицію. У понеділок Нетаньягу і Трамп зустрінуться у Вашингтоні.

За інформацією The Times of Israel, до складу делегації Ізраїлю в Досі входять відповідальний за заручників уряду Гал Гірш, політичний радник прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу Офір Фальк, заступник керівника Шин Бет "Мем" та високопоставлений чиновник Моссаду. До складу делегації не увійшли найвищі посадовці, які брали участь у переговорах раніше.