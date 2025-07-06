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Верховний лідер Ірану вперше з’явився на публіці після початку війни з Ізраїлем

Він взяв участь у церемонії напередодні шиїтського свята Ашура.

Верховний лідер Ірану вперше з’явився на публіці після початку війни з Ізраїлем
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
Фото: ЕРА/UPG

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше з’явився на публіці з початку війни між Іраном та Ізраїлем, пише Politico.

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Як повідомляє іранське державне телебачення, 5 липня Хаменеї взяв участь у церемонії напередодні шиїтського свята Ашура в мечеті поруч зі своєю резиденцією в Тегерані. На кадрах видно, як він махає рукою та киває присутнім, які підвелися зі своїх місць під час його появи. Жодних публічних заяв під час заходу не прозвучало.

На церемонії також були присутні іранські високопосадовці, зокрема, голова парламенту. Як зазначають медіа, подібні заходи завжди проводять під посиленою охороною.

Відсутність Хаменеї упродовж перших днів війни Ірану з Ізраїлем викликала припущення про його перебування під особливою охороною, з огляду на загрозу після ударів США по трьох іранських ядерних об’єктах.

  • Після американських атак президент США Дональд Трамп надіслав через соцмережі особисте попередження Хаменеї, зазначивши, що Сполученим Штатам відоме його місцеперебування, однак «принаймні наразі» Вашингтон не має наміру вбивати його.
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