Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
ГоловнаСвіт

Італія, Франція та Німеччина закликають Єврокомісію посилити інвестиції та підтримати автопром

Франція, наприклад, наполягає на включенні стимулів для електромобілів.

Італія, Франція та Німеччина закликають Єврокомісію посилити інвестиції та підтримати автопром
Еммануель Макрон і Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Лідери Італії, Франції та Німеччини готують спільного листа до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом вжити конкретних заходів для зміцнення конкурентоспроможності ЄС, зокрема шляхом підтримки автомобільної галузі та розширення інвестицій, пише Politico.

Підписуйтесь на наш Google News

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже погодили основні цілі, які планують викласти в листі до глави Єврокомісії впродовж найближчих тижнів. Зокрема, йдеться про запровадження спеціальних фінансових інструментів для підтримки автомобільного сектору в період переходу до технологічної нейтральності.

Країни координують свої дії ще з минулого тижня. Мелоні також згадувала про цю ініціативу під час виступу в італійському парламенті наприкінці червня.

У листі, окрім питань автопрому, йтиметься про інвестиції в інновації, оборону та космічну сферу, а також про необхідність приборкати зростання цін на енергоносії.

Втім, деякі пункти документа досі обговорюють. Франція наполягає на включенні стимулів для електромобілів, тоді як Німеччина виявляє обережність у цьому питанні.

Невирішеним залишається й момент щодо можливості згадати в листі торговельну угоду з країнами МЕРКОСУР.

  • Днями стало відомо, що Євросоюз і США наближаються до технічної угоди щодо компенсаційних механізмів для європейських автовиробників, які інвестують у Штати. Найбільше напруження викликає планове підвищення мит США на автомобілі, автозапчастини, сталь і алюміній. Євросоюз, своєю чергою, запропонував двоетапний підхід: спочатку домовитися щодо нетарифних бар’єрів і цифрової торгівлі, а далі — обговорити деталі тарифних ставок Трампа.
  • Німецький канцлер Фрідріх Мерц підтримав ідею так званого «компенсаційного правила» — зниження мит для європейських автовиробників, які розміщують виробництво у США.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies