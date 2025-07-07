Трамп пригрозив додатковим тарифом країнам, які підтримують БРІКС

Американський президент Дональд Трамп пригрозив додатковим тарифом у 10 % країнам, що підтримують політику БРІКС. Відповідний допис він опублікував у Truth Social, передає "Європейська правда".
Трамп написав, що "будь-яка країна, що приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковим митом у 10%". Він додав, що жодних винятків з цієї політики не буде.
Коментар президента пролунав після критики від членів БРІКС на адресу його тарифної політики. Представники цього об'єднання, де фактичним лідером є Росія, зібралися на саміт у Бразилії учора. Захід триватиме і сьогодні, і лідери готують низку заяв, зокрема засудження атак на інфраструктуру в Росії.
Лідери країн розкритикували американські тарифи і збільшення оборонних витрат, писало Bloomberg.
До країн БРІКС належать Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка, а також новіші повноправні члени Єгипет, Ефіопія, Іран, Індонезія та Об'єднані Арабські Емірати. Декларація вітає ще 10 країн як країн-партнерів, зокрема Казахстан, Нігерію, В'єтнам та Таїланд.
Російський і китайський лідери до Ріо на саміт не полетіли.
- Це вже не перша погроза Трампа зробити тарифи для країн БРІКС жорсткішими. Ще взимку він обіцяв обкласти їх стовідсотковим тарифом, а до того він робив це в листопаді, після перемоги на виборах.