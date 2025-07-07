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Трамп пригрозив додатковим тарифом країнам, які підтримують БРІКС

Президент США зробив заяву на тлі критики членів об'єднання на адресу його політики. 

Трамп пригрозив додатковим тарифом країнам, які підтримують БРІКС
Президент США Дональд Трамп відповідає на запитання ЗМІ під час пресконференції в Білому домі 27 червня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Американський президент Дональд Трамп пригрозив додатковим тарифом у 10 % країнам, що підтримують політику БРІКС. Відповідний допис він опублікував у Truth Social, передає "Європейська правда".

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Трамп написав, що "будь-яка країна, що приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковим митом у 10%". Він додав, що жодних винятків з цієї політики не буде. 

Коментар президента пролунав після критики від членів БРІКС на адресу його тарифної політики. Представники цього об'єднання, де фактичним лідером є Росія, зібралися на саміт у Бразилії учора. Захід триватиме і сьогодні, і лідери готують низку заяв, зокрема засудження атак на інфраструктуру в Росії.

Лідери країн розкритикували американські тарифи і збільшення оборонних витрат, писало Bloomberg.

До країн БРІКС належать Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка, а також новіші повноправні члени Єгипет, Ефіопія, Іран, Індонезія та Об'єднані Арабські Емірати. Декларація вітає ще 10 країн як країн-партнерів, зокрема Казахстан, Нігерію, В'єтнам та Таїланд.

Російський і китайський лідери до Ріо на саміт не полетіли. 

  • Це вже не перша погроза Трампа зробити тарифи для країн БРІКС жорсткішими. Ще взимку він обіцяв обкласти їх стовідсотковим тарифом, а до того він робив це в листопаді, після перемоги на виборах.
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