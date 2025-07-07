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Ізраїль завдав удару по цілях хуситів у портах та на електростанції Ємену

Ізраїльські удари по портовому місту Ходейда на Червоному морі вивели з ладу головну електростанцію, залишивши місто в темряві.

Ізраїль завдав удару по цілях хуситів у портах та на електростанції Ємену
Наслідки ізраїльських ударів по Сані, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ізраїль атакував цілі хуситів у трьох єменських портах та електростанції. Це стало першим нападом Ізраїлю на Ємен майже за місяць.

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Про це повідомляє France24 з посиланням на ізраїльських військових.

Reuters інформує, що ізраїльські удари по портовому місту Ходейда на Червоному морі вивели з ладу головну електростанцію, залишивши місто в темряві.

Повідомлень про жертв не надходило. Телеканал “Аль-Масіра”, керований хуситами, повідомив, що Ізраїль завдав серії ударів по Ходейді невдовзі після того, як ізраїльські військові оголосили попередження про евакуацію людей у трьох єменських портах.

У ЦАХАЛ пояснили, що удари по портах Ходейда, Рас-Іса та Саліф, а також електростанції Рас-Кантіб були спричинені неодноразовими нападами хуситів на Ізраїль.

З початку війни в Газі в жовтні 2023 року пов'язані з Іраном хусити обстрілювали Ізраїль та судна у Червоному морі, порушуючи світову торгівлю, що, за їхніми словами, є актами солідарності з палестинцями.

Більшість з десятків ракет та безпілотників, випущених в бік Ізраїлю, були перехоплені або не досягли цілі. Ізраїль завдав серії ударів у відповідь.

Ізраїль також атакував корабель Galaxy Leader у порту Рас-Іса, який був захоплений хуситами наприкінці 2023 року, додали військові. “Сили терористичного режиму хуситів встановили на кораблі радарну систему та використовують її для відстеження суден у міжнародному морському просторі, щоб сприяти діяльності терористичного режиму хуситів”, – додали вони.

Військовий речник хуситів після атак заявив, що протиповітряна оборона хуситів відбила атаку Ізраїлю, “використовуючи велику кількість ракет класу «земля-повітря» вітчизняного виробництва”.
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