Трамп розкритикував створення Маском “Американської партії” і заявив, що той “повністю зійшов з рейок”

Президент США відповів, що створення цієї партії – це “смішно”.

Президент США Дональд Трамп розкритикував створення Ілоном Маском нової політичної партії під назвою “Американська партія”.

Про це пише DW.

Генеральний директор Tesla та SpaceX, який донедавна був близьким радником Трампа, оголосив про створення "Американської партії" в серії постів пізно в суботу.

“Коли йдеться про банкрутство нашої країни через марнотратство та хабарництво, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні «Американська партія» створена, щоб повернути вам вашу свободу”, ‒ написав він на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Трамп відповів, що створення третьої партії – це “смішно”.

“Демократи збилися зі шляху, але це завжди була двопартійна система”, – сказав Трамп, додавши: “І я думаю, що створення третьої партії лише посилює плутанину. Здається, що вона дійсно була розроблена, але три партії ніколи не працювали”.

Дональд Трамп також назвав Ілона Маска “збожеволілим”.

“Мені сумно спостерігати, як Ілон Маск повністю “зійшов з рейок”, фактично перетворившись на КАТАСТРОФУ ПОЇЗДА за останні п’ять тижнів, – написав Дональд Трамп на Truth Social у неділю ввечері. – Він навіть хоче створити третю політичну партію, попри те, що вони ніколи не досягали успіху в Сполучених Штатах”.

Маск вперше запропонував ідею створення нової політичної партії після публічної та запеклої сварки з Трампом. Він витратив сотні мільйонів доларів на підтримку переобрання Трампа та очолював так званий Департамент ефективності уряду (DOGE) в адміністрації Трампа, метою якого було скорочення державних витрат, перш ніж їхні розбіжності вийшли назовні.

Мільярдер відродив ідею нової політичної партії цього тижня, коли законодавці США схвалили масштабний законопроєкт Трампа про податки та витрати.

Маск був серед найголосніших критиків законодавства та пообіцяв створити нову партію, щоб протистояти республіканцям, які підтримали законопроєкт. У відповідь на критику Трамп запропонував переглянути субсидії компаніям Ілона Маска, а йому самому повернутися у Південну Африку.

У п'ятницю Маск опублікував опитування із запитанням, чи хочуть користувачі "незалежності від двопартійної (деякі сказали б, що однопартійної) системи", зібравши понад 1,2 мільйона відповідей, причому понад 60% висловилися за нову партію.

Політичних партій у США більше, ніж дві, але саме Демократична і Республіканська історично домінують у політичному житті держави.