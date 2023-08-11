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Серед російських офіцерів побільшало суїцидів після вторгнення в Україну, - розвідка

Юсов закликав окупантів здаватися в полон ща проєктом "Хочу жить".

Серед російських офіцерів побільшало суїцидів після вторгнення в Україну, - розвідка
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Кількість суїцидів серед російських офіцерів після початку повномасштабної російсько-української війни значно зросла.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає Укрінформ.

"Кількість суїцидів серед рашистів і російських офіцерів після повномасштабного вторгнення зросла, і зросла значно. Частина з них може бути пов’язана з такими острахами (що їх доженуть українські військові, - ред.)", - зазначив він.

За словами Юсова, тих росіян, які не хочуть бруднити руки у крові і виконувати злочинні накази, Україна готова прийняти, причому різних за рангом, від рядового до генералів і командувачів, у рамках проєкту "Хочу жить" - якщо вони здадуться у полон. Юсов упевнений, що це - найкращий і найбезпечніший вихід із ситуації для російських офіцерів.

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"Ми гарантуємо поводження відповідно до Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права попри те, що мова йде про вбивць і агресорів. Мається на увазі гарантування того, що мова буде йти саме про захоплення у полон", - наголосив він.

Відповідаючи на питання про те, яким є портрет коригувальників, що фактично вбивають співгромадян, представник ГУР заявив, що це, на жаль, "можуть бути різні люди, які, у тому числі, можуть ностальгувати за радянською імперією зла". 

Він зазначив, що росіяни не змирилися з тим, що їх не зустрічають з квітами в Україні. За його словами, вони продовжують здійснювати спроби втягнути українців у свої оборудки в різні способи - напряму, не напряму, з виходами на них через соцмережі, телефонні, особисті контакти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі партизани закликають військових РФ здатися у полон.

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