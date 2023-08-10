Сили спеціальних операцій показали, як знищили спеціальні інженерні комплекси "Торнадо" на базі УРАЛу та автомобільну техніку підвозу боєкомплекту.

Про це йдеться в повідомленні ССО у телеграмі.

На південному напрямку бійці Сил спецоперацій провели розвідку позицій ворога, виявили цілі і знищили їх.

"Загалом влучним вогнем було уражено 5 ворожих цілей. Окрім інженерних комплексів також було знищено міномет та бронетехніку противника", - зазначили військові.

Нагадаємо, раніше бійці тактичної групи 3-го окремого полку спецпризначення захопили ворожу позицію в Старомайорському на Донеччині та полонили двох окупантів із 247-го парашутно-десантного полку армії РФ. Також воїни ССО знищили групу окупантів на одному з островів Дніпра.