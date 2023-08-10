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У Львові на Личаківському військовому цвинтарі виявили понад 600 останків

Фахівці працювали тут чотири місяці.

У Львові на Личаківському військовому цвинтарі виявили понад 600 останків
Фото: Львівська міська рада

У Львові на Личаківському військовому цвинтарі завершили перший етап ексгумації.

Про це повідомили у Львівській міськраді.

Фахівці працювали тут чотири місяці. Загалом знайшли останки 653 людей. “З них 26 − періоду Першої світової війни, частина – Другої світової війни та найбільше – повоєнного періоду”, − зазначили у мерії.

Всі знайдені поховання часів Першої світової війни перенесуть поруч, де у майбутньому збудують Меморіальний комплекс. Рештки з радянських часів зберігають у спеціальному депозитарії, їх планують перенести на інше кладовище. 

Невдовзі пошуківці перейдуть до дослідження та ексгумації поховань на центральній алеї цвинтаря.

Нагадаємо, українська поліція навчатиметься криміналістичних навичок у своїх японських колег, які набули досвіду пізнання тіл після землетрусу 2011 року.

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