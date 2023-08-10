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ВАКС обрав запобіжний захід одному зі спільників нардепа Гунька, якого викрили на хабарі

Помічника депутата відправили під варту з можливістю внесення застави.

ВАКС обрав запобіжний захід одному зі спільників нардепа Гунька, якого викрили на хабарі
Фото: Lb.ua

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному зі спільників нардепа Анатолія Гунька, якого викрили на отриманні хабаря.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, суддя призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави.

Помічника депутата викрили на хабарі за надання приватному підприємцю в оренду державних земель.

Дії Гунька кваліфіковані ч. 4 ст. 368 КК України. Помічнику народного депутата – адвокату та ще одному спільнику інкримінують порушення за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, СБУ спільно з НАБУ викрили народного депутата, який "продавав" землю Національної академії аграрних наук за $85 тисяч. Гунькові оголосили підозру, а напередодні суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою до 7 жовтня з можливістю внесення застави (30 млн грн).

Нині нардепа виключили зі складу фракції "Слуга народу".

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