Крім того, відомо про дві пошкоджені багатоповерхівки.

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю ввечері в четвер, 10 серпня, зросла до 16 осіб.

Про це повідомив у Телеграмі голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Кількість постраждалих на зараз: 11 дорослих, 2 дітей. На жаль, кількість поранених зросла до 16 осіб, серед яких четверо - діти", - написав він.

Раніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомляв про 11 постраждалих. Одна людина перебуває у важкому стані.

Крім того, відомо про дві пошкоджені багатоповерхівки.

Раінше президент Володимир Зеленський опублікував відео із наслідками російського обстрілу житлового кварталу Запоріжжя.

Нагадаємо, росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт у Запоріжжі. Повідомлялося про загиблу жінку і дев'ятьох поранених унаслідок обстрілу, один із яких у важкому стані.