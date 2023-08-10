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Росіяни атакували Запоріжжя "Іскандером", - Нацполіція

На місці події правоохоронці приймають заяви, фіксують руйнування, допомагають постраждалим.

Росіяни атакували Запоріжжя "Іскандером", - Нацполіція
Запоріжжя

Російські війська атакували Запоріжжя ракетою "Іскандер-К".

Про це повідомила поліція Запорізької області в Telegram.

"О 19:20 ввечері ворог знову підступно атакував обласний центр. Ворожа ракета «Іскандер-К» влучила в об’єкт цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

У результаті влучання сталось займання транспортних засобів, припаркованих поруч з епіцентром вибуху, пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано обʼєкт цивільної інфраструктури.

Наразі на місці події правоохоронці приймають заяви, фіксують руйнування, допомагають постраждалим. Слідчими поліції та УСБУ відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 438 КК України.

Нагадаємо, що за останніми даними, кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю ввечері в четвер, 10 серпня, зросла до 11 осіб. Одна людина загинула.

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