Унаслідок удару по Запоріжжю постраждали четверо дітей, зокрема - трирічна дівчинка

Унаслідок ракетного удару росіян по Запоріжжю дістали поранення щонайменше 16 людей, серед яких - четверо дітей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram.

"На жаль, кількість поранених зросла до 16 осіб, серед яких четверо – діти", – написав він.

До цього секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв зазначав, що через атаку з боку РФ постраждали, зокрема, трирічна дівчинка і 14-річний хлопець. Про інших не повідомлялося.

Трирічну дитину доставили в лікарню.

"Там дитина перебуває під наглядом медиків і батьків. Стан дитинки – нетяжкий. Молимося за її швидке одужання", – додав Куртєв.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт у Запоріжжі. Також наразі відомо про дві пошкоджені багатоповерхівки. Одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.

Минулого вечора ворог теж атакував об‘єкт цивільної інфраструктури в Запоріжжі. Було зруйновано храм і торгові точки. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито скло. Уранці четверга кількість загиблих внаслідок удару 9 серпня зросла до трьох. Дев'ятеро людей, серед яких 11-місячна дитина, дістали травми.