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Майже 450 тисяч афганців повернулися з Ірану з початку червня

Наприкінці травня Іран заявив, що афганці без документів повинні покинути країну до 6 липня.

Майже 450 тисяч афганців повернулися з Ірану з початку червня
Перехід Іслам-Кала в Афганістані
Фото: 8am.media

Майже 450 000 афганців повернулися з Ірану з початку червня, повідомило в понеділок агентство ООН з питань міграції, пише France24.

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Наприкінці травня Іран заявив, що афганці без документів повинні покинути країну до 6 липня, що потенційно вплине на чотири мільйони людей із приблизно шести мільйонів афганців, які, за словами Тегерана, мешкають у країні.

Кількість людей, які перетинають кордон, різко зросла з середини червня, причому в деякі дні в Іслам-Кала в західній провінції Герат кордон перетнуло близько 40 000 осіб, повідомили в ООН.

З 1 червня по 5 липня з Ірану повернулися 449 218 афганців, повідомив у понеділок речник агентства, додавши, що загальна кількість за рік становила 906 326 осіб.

Багато людей, які перетинають кордон, повідомляли про тиск з боку влади або арешт та депортацію, а також про втрату коштів.

  • Масштабне скорочення іноземної допомоги вплинуло на реагування на кризу, і ООН, міжнародні неурядові групи та представники Талібану закликали до збільшення фінансування для підтримки репатріантів.
  • ООН попередила, що наплив мігрантів може дестабілізувати країну, яка вже бореться з бідністю, безробіттям та потрясіннями, пов'язаними зі зміною клімату, і закликала країни не повертати афганців насильно.
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