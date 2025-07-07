Майже 450 тисяч афганців повернулися з Ірану з початку червня

Наприкінці травня Іран заявив, що афганці без документів повинні покинути країну до 6 липня.

Майже 450 000 афганців повернулися з Ірану з початку червня, повідомило в понеділок агентство ООН з питань міграції, пише France24.

Наприкінці травня Іран заявив, що афганці без документів повинні покинути країну до 6 липня, що потенційно вплине на чотири мільйони людей із приблизно шести мільйонів афганців, які, за словами Тегерана, мешкають у країні.

Кількість людей, які перетинають кордон, різко зросла з середини червня, причому в деякі дні в Іслам-Кала в західній провінції Герат кордон перетнуло близько 40 000 осіб, повідомили в ООН.

З 1 червня по 5 липня з Ірану повернулися 449 218 афганців, повідомив у понеділок речник агентства, додавши, що загальна кількість за рік становила 906 326 осіб.

Багато людей, які перетинають кордон, повідомляли про тиск з боку влади або арешт та депортацію, а також про втрату коштів.