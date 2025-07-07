У Франції рій бджіл напав на десятки людей, постраждали троє

Вісімдесятирічний чоловік переніс зупинку серця, але його вдалося реанімувати.

Трьох людей госпіталізували після того, як рій бджіл напав на десятки людей у французькому містечку Оріяк в неділю.Про це повідомляє France24 з посиланням на місцеву владу.

Інцидент стався в у префектурі Канталь у південному регіоні країни Овернь-Рона-Альпи.

Бджоли напали на перехожих у центрі міста.

За словами мера та префектури, загалом 24 особи, включно з трьома пожежниками, були ужалені комахами, які вилітали з вуликів, встановлених неподалік на даху великого готелю Бордо.

Трьох постраждалих оглянули служби швидкої допомоги, а потім їх госпіталізували після алергічних реакцій на укуси.

Вісімдесятирічний чоловік переніс зупинку серця, але його вдалося реанімувати.

Стан постраждалих стабілізувався, повідомляє пожежна служба, а прокуратура розпочала розслідування.

Вважається, що агресивна поведінка бджіл пов'язана з присутністю азійських шершнів поблизу вуликів. Ці більші хижаки, можливо, спровокували захисну реакцію у дрібніших комах.