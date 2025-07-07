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В Узбекистані двох чоловіків засудили за участь у війні проти України на боці РФ

Обидва дістали поранень і повернулися на батьківщину.

В Узбекистані двох чоловіків засудили за участь у війні проти України на боці РФ
Узбекистан (ілюстративне фото)
Фото: news.ub.ua

В Узбекистані двох чоловіків засудили у справі про найманство за участь у бойових діях проти України на боці Росії.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на UzNews.

Імена засуджених не називаються, є лише ініціали. Один із них – 32-річний О. Р. Ромитанський районний суд у Бухарській області визнав його винним і засудив до п’яти років колонії. За версією слідства, чоловік у 2018 році виїхав на заробітки до Росії, де отримав громадянство. У травні 2024 року його затримали за підозрою у скоєнні злочину та відправили до СІЗО, а в червні того ж року він підписав контракт із міністерством оборони РФ.

Узбекистанця відправили воювати до Луганської області, а 27 липня 2024 року він був поранений. У вересні того ж року його визнали непридатним до військової служби, після чого він отримав 3 мільйони рублів і повернувся до Узбекистану.

Другий засуджений – 41-річний Ш.К. Суд в Алтинкульському районі Андижанської області засудив його до трьох років і одного місяця колонії. За даними слідства, 2023 року він виїхав до Назрані (Інгушетія) на заробітки, але пізніше підписав контракт із міноборони РФ.

Він брав участь у військових діях із квітня до грудня 2024 року, де отримав поранення. Під час відпустки в Росії його затримали через відсутність документів. У результаті чоловіка депортували до Узбекистану.

  • Раніше український проєкт "Хочу жити" опублікував імена 1110 громадян Узбекистану, які підписали контракт із міністерством оборони Росії для участі у війні проти України. Проєкту також відомо про загибель щонайменше 109 громадян Узбекистану на фронті. Наймолодшому із загиблих не було 21 року, найстаршому – 62 роки.
  • У 2023 році повідомлялося, що в Казахстані було зафіксовано спроби вербування місцевих жителів на війну проти України. В прокуратурі не уточнили, яким чином велося вербування та чи було затримано організаторів рекрутингу. Водночас, прокуратура нагадала, що за найманство загрожує 10 років ув'язнення.
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