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Швеція виділяє понад 2 млн доларів на підтримку місії МАГАТЕ на АЕС в Україні

Внесок Швеції в основному спрямований на фінансування присутності експертів МАГАТЕ на українських атомних електростанціях та Чорнобилі. 

Швеція виділяє понад 2 млн доларів на підтримку місії МАГАТЕ на АЕС в Україні
МАГАТЕ
Фото: укрінформ

Уряд Швеції вирішив виділити 20 млн шведських крон (понад 2 млн доларів) місіям МАГАТЕ в Україні у 2025 році.

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Про це повідомила пресслужба МЗС Швеції.

“Робота МАГАТЕ має вирішальне значення для безпеки українських атомних електростанцій. Саме тому уряд вирішив надати додаткову підтримку, щоб МАГАТЕ могло зберегти свою присутність в Україні”, – зазначила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер-Стенергард.

Це дозволить експертам перебувати на місцях на українських атомних електростанціях та покращувати їхній захист, оскільки . безпека на українських атомних електростанціях є життєво важливою для підтримки стійкості України.

Внесок Швеції в основному спрямований на фінансування присутності експертів МАГАТЕ на українських атомних електростанціях та Чорнобилі. 

В Швеції нагадали, що технічна підтримка МАГАТЕ Україні з питань ядерної безпеки та захисту ядерних ресурсів становить приблизно 75 млн євро на рік.

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