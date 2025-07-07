Швеція виділяє понад 2 млн доларів на підтримку місії МАГАТЕ на АЕС в Україні

Внесок Швеції в основному спрямований на фінансування присутності експертів МАГАТЕ на українських атомних електростанціях та Чорнобилі.

Уряд Швеції вирішив виділити 20 млн шведських крон (понад 2 млн доларів) місіям МАГАТЕ в Україні у 2025 році.

Про це повідомила пресслужба МЗС Швеції.

“Робота МАГАТЕ має вирішальне значення для безпеки українських атомних електростанцій. Саме тому уряд вирішив надати додаткову підтримку, щоб МАГАТЕ могло зберегти свою присутність в Україні”, – зазначила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер-Стенергард.

Це дозволить експертам перебувати на місцях на українських атомних електростанціях та покращувати їхній захист, оскільки . безпека на українських атомних електростанціях є життєво важливою для підтримки стійкості України.

Внесок Швеції в основному спрямований на фінансування присутності експертів МАГАТЕ на українських атомних електростанціях та Чорнобилі.

В Швеції нагадали, що технічна підтримка МАГАТЕ Україні з питань ядерної безпеки та захисту ядерних ресурсів становить приблизно 75 млн євро на рік.