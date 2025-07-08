Критика Макрона знайшли повішеним у власному будинку

У Франції жандарми знайшли повішеним у власній оселі 54-річного депутата Національних зборів Олів'є Марле.

Як пише "Європейська правда", смерть політика за обставин, що нагадують суїцид, підтвердив прокурор адміністративного центру провінції Ер-і-Луар, де було знайдено тіло. Правоохоронні органи розпочали розслідування.

У парламенті новину про самогубство колеги сприйняли з шоком. Перед черговим засіданням було оголошено хвилину мовчання. Окремо вшанували пам'ять Марле колишні президенти Ніколя Саркозі та Франсуа Олланд, а також лідерка ультраправих Марін Ле Пен.

Марле, який належав до партії "Республіканці", неодноразово гостро критикував політику чинного глави держави Емманюеля Макрона.