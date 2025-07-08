Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
ГоловнаСвіт

Критика Макрона знайшли повішеним у власному будинку

Французький політичний бомонд шокований смертю депутата.

Критика Макрона знайшли повішеним у власному будинку
Олів'є Марле
Фото: La Provence

У Франції жандарми знайшли повішеним у власній оселі 54-річного депутата Національних зборів Олів'є Марле.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Як пише "Європейська правда", смерть політика за обставин, що нагадують суїцид, підтвердив прокурор адміністративного центру провінції Ер-і-Луар, де було знайдено тіло. Правоохоронні органи розпочали розслідування. 

У парламенті новину про самогубство колеги сприйняли з шоком. Перед черговим засіданням було оголошено хвилину мовчання. Окремо вшанували пам'ять Марле колишні президенти Ніколя Саркозі та Франсуа Олланд, а також лідерка ультраправих Марін Ле Пен.

Марле, який належав до партії "Республіканці", неодноразово гостро критикував політику чинного глави держави Емманюеля Макрона

Реклама
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies