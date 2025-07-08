Найбільший порт Європи готується до можливої ​​війни з Росією

Найбільший порт Європи, який знаходиться у Роттердамі, готується до потенційного конфлікту з Росією, резервуючи місце для суден, що перевозять військові вантажі, та плануючи, куди перенаправити товари у разі початку війни.

Про це пише Financial Times.

Будевейн Сімонс, головний виконавчий директор Управління порту Роттердам, заявив, що його відомство координує дії із сусіднім Антверпеном у разі прибуття британських, американських та канадських транспортних засобів та припасів.

За його словами, не кожен термінал підходить для обробки військових вантажів.

"Якби довелося перевозити великі обсяги військових товарів, ми б зверталися до Антверпена чи інших портів, щоб ті взяли на себе частину потужностей, і навпаки. Ми все менше і менше розглядаємо один одного як конкурентів. І, звичайно, ми конкуруємо там, де доводиться, але ми працюємо разом, де можемо", – сказав він у інтерв'ю виданню.

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Заходи Роттердама є частиною військової підготовки по всьому континенту. У травні міністерство оборони Нідерландів оголосило, що Роттердам на прохання НАТО повинен буде надати місце для кількох суден, що перевозять військові вантажі.

Сімонс сказав, що один або декілька кораблів будуть швартуватися біля причалу протягом кількох тижнів, чотири-п'ять разів на рік, хоча місце розташування може змінюватися. Контейнерний термінал Роттердама – єдине місце, де можна безпечно перевантажувати боєприпаси з одного корабля на інший.

Також кілька разів на рік проводитимуться десантні військові навчання.

Порт і раніше обробляв замовлення щодо озброєння, особливо під час війни в Перській затоці у 2003 році, але навіть у розпал холодної війни для цього не виділяли окремий причал. Антверпен регулярно отримує припаси для американських військ, розміщених у Європі.

Сімонс закликав європейські країни накопичувати більше необхідних товарів, як це роблять з нафтою.

"Ми повинні зробити те саме з такими речами, як мідь, літій, графіт та низка інших критично важливих сировинних матеріалів. У нас є це в нафті, у нас ще немає цього для газу, і, звичайно, у нас є деякі газові родовища в Європі, які можуть це задовольнити, але нам слід розглянути ширший спектр стратегічної стійкості, також у фармацевтиці", – сказав він.

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На його думку, райони навколо портів, які мають хороші мережі розподілу, підійдуть для таких запасів.

Роттердам простягається на 42 км вздовж річки Маас у Нідерландах. Щорічно він обробляє близько 436 мільйонів тонн вантажів, приймаючи 28 000 суден морем і 91 000 суден річкою з Німеччини та внутрішніх районів Європи. Порт втратив близько 8% торгівлі, головним чином нафтою, після того, як ЄС запровадив санкції проти Росії.

Антверпен обробляє 240 мільйонів тонн вантажів щорічно, що робить його другим за величиною портом у ЄС.

У вівторок ЄС має представити "стратегію накопичення запасів", яка охоплюватиме медикаменти, критично важливу сировину, енергетичне обладнання, житло, а також потенційно продукти харчування та воду.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у червні попередив членів альянсу, що Росія може напасти на одну з них до 2030 року.