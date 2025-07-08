Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії

Батько мільярдера Ілона Маска, бізнесмен Еррол Маск заявив, що хотів би відвідати окуповані Росією території України.

Про це пише Суспільне із посиланням на російські ЗМІ.

Еррол Маск сказав, що порадив би своєму сину Ілону відвідати Росію і назвав Москву "дивовижним місцем".

Крім того, він заявив, що хотів би "подивитися на ті частини Росії, які возз’єдналися з Московою", натякаючи на окуповані українські території.

Еррол Маск відвідував Москву, щоб взяти участь у форумі Олександра Дугіна, який є ідеологом "русского міра" Раніше він уже висловлював симпатію до лідера Кремля Володимира Путіна, заявляючи, що в родині Масків "захоплюються" ним.