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Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії

Він назвав Москву "дивовижним місцем".

Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Фото: EPA/UPG

Батько мільярдера Ілона Маска, бізнесмен Еррол Маск заявив, що хотів би відвідати окуповані Росією території України.

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Про це пише Суспільне із посиланням на російські ЗМІ.

Еррол Маск сказав, що порадив би своєму сину Ілону відвідати Росію і назвав Москву "дивовижним місцем".

Крім того, він заявив, що хотів би "подивитися на ті частини Росії, які возз’єдналися з Московою", натякаючи на окуповані українські території.

Еррол Маск відвідував Москву, щоб взяти участь у форумі Олександра Дугіна, який є  ідеологом "русского міра" Раніше він уже висловлював симпатію до лідера Кремля Володимира Путіна, заявляючи, що в родині Масків "захоплюються" ним.

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