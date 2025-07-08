Німеччина заявила, що Китай атакував лазером літак, який чергував у Червоному морі (доповнено)

У Німеччині звинуватили Китай у застосуванні лазерної зброї по німецькому літаку, що патрулював Червоне море.
Про це написали у акаунті МЗС НІмеччини в соцмережі Х та повідомив Bloomberg.
"Китайські військові вразили німецький літак лазерним розгортанням в операції ЄС ASPIDES. Наражання на небезпеку німецького персоналу та зрив операції є абсолютно неприйнятними", – йдеться у повідомленні.
Сьогодні посла Китаю викликали до Міністерства закордонних справ з цього питання.
Das chinesische Militär hat mit einem Lasereinsatz ein deutsches Flugzeug in der EU-Operation #ASPIDES ins Visier genommen. Die Gefährdung von deutschem Personal & Störung des Einsatzes sind vollkommen inakzeptabel. Der chinesische Botschafter wurde dazu heute ins AA einbestellt.— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) July 8, 2025
ASPIDES – це військова місія ЄС. Вона стартувала у 2024 році, щоб захищати комерційні судна у Червоному морі від нападів єменських хуситів.
Доповнення. Пізніше агенція Bllomberg написала, що літак повернувся на свою базу в Джибуті і не постраждав.
Цей літак є багатосенсорною платформою і виконує роль "літаючого ока" місії та сприяє далекобійній розвідці морського району.