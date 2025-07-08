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Німеччина заявила, що Китай атакував лазером літак, який чергував у Червоному морі (доповнено)

Китайського посла викликали до МЗС Німеччини.

Німеччина заявила, що Китай атакував лазером літак, який чергував у Червоному морі (доповнено)
Німецькі літак, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Німеччині звинуватили Китай у застосуванні лазерної зброї по німецькому літаку, що патрулював Червоне море.

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Про це написали у акаунті МЗС НІмеччини в соцмережі Х та повідомив Bloomberg.

"Китайські військові вразили німецький літак лазерним розгортанням в операції ЄС ASPIDES. Наражання на небезпеку німецького персоналу та зрив операції є абсолютно неприйнятними", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні посла Китаю викликали до Міністерства закордонних справ з цього питання.

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ASPIDES – це військова місія ЄС. Вона стартувала у 2024 році, щоб захищати комерційні судна у Червоному морі від нападів єменських хуситів.

Доповнення. Пізніше агенція Bllomberg написала, що літак повернувся на свою базу в Джибуті і не постраждав. 

Цей літак є багатосенсорною платформою і виконує роль "літаючого ока" місії та сприяє далекобійній розвідці морського району. 
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