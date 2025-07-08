Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт двох лідерів радикального руху "Талібан", який править в Афганістані, за підозрами у скоєнні злочинів проти людяності через дискримінацію жінок і дівчат.
Про це повідомляється на сайті МКС.
Йдеться про верховного лідера "Талібану" Хайбатуллу Ахундзаду, а також голову призначеного талібами Верховного суду Абдула Хакіма Хаккані.
У МКС пояснили, що в них є "достатні підстави вважати", що ці двоє лідерів "Талібану"с коїли злочин проти людяності: переслідування за гендерною ознакою дівчат, жінок, а також тих, хто заступається за них, й осіб, які не відповідають очікуванням талібів у сфері гендерної ідентичності та її висловлювання.
У січні цього року прокурор МУС в Гаазі Карім Хам звернувся із клопотанням про видачу ордерів на арешт Ахундзади і Хаккані через порушення прав жінок в Афганістані і пов’язані з ними репресії, включаючи вбивства, тортури, тюремні ув’язнення й сексуалізоване насильство.
- Повернувшись до влади в Афганістані в 2021 році, "Талібан" різко обмежив права жінок, стверджуючи, що виконує вимоги ісламського права – шаріату. Протягом останніх чотирьох років жінкам було заборонено здобувати середню та вищу освіту, вони не можуть виходити з дому без супроводу чоловіка та підлягають суворому дрес-коду.
- У лютому цього року таліби провели рейд на приміщення єдиної в Афганістані жіночої радіостанції та призупинили її роботу.
- Організація Об'єднаних Націй заявила, що ці правила рівносильні "гендерному апартеїду", а також повідомила про публічні побиття та жорстокі напади на колишніх урядовців. У 2021 році Рада Безпеки ООН запровадила суворі санкції проти Афганістану, зокрема заморожування активів на суму близько 9 мільярдів доларів.
- Росія була однією з небагатьох країн, які не закрили своє посольство в Афганістані у 2021 році. Ця країна також була першою, яка підписала міжнародну економічну угоду з Талібаном у 2022 році, де вони погодилися постачати нафту, газ і пшеницю до Афганістану. А в квітні цього року рух "Талібан" виключили зі списку терористичних організацій Росії з метою встановлення "повноцінного партнерства" з Кабулом. Президент РФПу тін також назвав Талібан "союзником" у боротьбі з тероризмом.