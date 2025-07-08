МКС видав ордери на арешт двох лідерів "Талібану"

Їх підозрюють у скоєнні злочинів проти людяності через дискримінацію жінок і дівчат.

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт двох лідерів радикального руху "Талібан", який править в Афганістані, за підозрами у скоєнні злочинів проти людяності через дискримінацію жінок і дівчат.

Про це повідомляється на сайті МКС.

Йдеться про верховного лідера "Талібану" Хайбатуллу Ахундзаду, а також голову призначеного талібами Верховного суду Абдула Хакіма Хаккані.

У МКС пояснили, що в них є "достатні підстави вважати", що ці двоє лідерів "Талібану"с коїли злочин проти людяності: переслідування за гендерною ознакою дівчат, жінок, а також тих, хто заступається за них, й осіб, які не відповідають очікуванням талібів у сфері гендерної ідентичності та її висловлювання.

У січні цього року прокурор МУС в Гаазі Карім Хам звернувся із клопотанням про видачу ордерів на арешт Ахундзади і Хаккані через порушення прав жінок в Афганістані і пов’язані з ними репресії, включаючи вбивства, тортури, тюремні ув’язнення й сексуалізоване насильство.