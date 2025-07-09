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ЄСПЛ відхилив скаргу Марін Ле Пен щодо заборони балотуватись у президенти Франції

"Не встановлено існування безпосередньої загрози заподіяння непоправної шкоди одному з прав, що захищаються Конвенцією", - вважає суд.

ЄСПЛ відхилив скаргу Марін Ле Пен щодо заборони балотуватись у президенти Франції
Марін Ле Пен
Фото: EPA/UPG

Європейський суд з прав людини 9 липня відхилив клопотання лідерки французької ультраправої партії Марін Ле Пен, яка оскаржувала заборону на участь у президентських виборах 2027 року, передає «Європейська правда».

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Палата ЄСПЛ одноголосно вирішила не рекомендувати Франції вводити жодні тимчасові заходи у межах скарги.

«У своєму рішенні Суд вважає, що в будь-якому випадку не встановлено існування безпосередньої загрози заподіяння непоправної шкоди одному з прав, що захищаються Конвенцією та її протоколами», — йдеться у заяві ЄСПЛ.

  • Напередодні стало відомо, що Марін Ле Пен подала скаргу до Європейського суду з прав людини, вимагаючи скасувати п’ятирічну заборону на балотування, накладену французьким судом після її засудження за розтрату коштів Європарламенту.
  • Того ж дня з’явилася інформація, що європейська прокуратура розпочала розслідування щодо можливого нецільового використання коштів розформованою ультраправою фракцією Європарламенту Identity and Democracy (ID). У минулому скликанні група ID об’єднувала ультраправі партії французьке «Національне обʼєднання» та німецьку «Альтернативу для Німеччини».
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