ЄСПЛ відхилив скаргу Марін Ле Пен щодо заборони балотуватись у президенти Франції

Європейський суд з прав людини 9 липня відхилив клопотання лідерки французької ультраправої партії Марін Ле Пен, яка оскаржувала заборону на участь у президентських виборах 2027 року, передає «Європейська правда».
Палата ЄСПЛ одноголосно вирішила не рекомендувати Франції вводити жодні тимчасові заходи у межах скарги.
«У своєму рішенні Суд вважає, що в будь-якому випадку не встановлено існування безпосередньої загрози заподіяння непоправної шкоди одному з прав, що захищаються Конвенцією та її протоколами», — йдеться у заяві ЄСПЛ.
- Напередодні стало відомо, що Марін Ле Пен подала скаргу до Європейського суду з прав людини, вимагаючи скасувати п’ятирічну заборону на балотування, накладену французьким судом після її засудження за розтрату коштів Європарламенту.
- Того ж дня з’явилася інформація, що європейська прокуратура розпочала розслідування щодо можливого нецільового використання коштів розформованою ультраправою фракцією Європарламенту Identity and Democracy (ID). У минулому скликанні група ID об’єднувала ультраправі партії французьке «Національне обʼєднання» та німецьку «Альтернативу для Німеччини».