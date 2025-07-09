ЄСПЛ відхилив скаргу Марін Ле Пен щодо заборони балотуватись у президенти Франції

"Не встановлено існування безпосередньої загрози заподіяння непоправної шкоди одному з прав, що захищаються Конвенцією", - вважає суд.

Європейський суд з прав людини 9 липня відхилив клопотання лідерки французької ультраправої партії Марін Ле Пен, яка оскаржувала заборону на участь у президентських виборах 2027 року, передає «Європейська правда».

Палата ЄСПЛ одноголосно вирішила не рекомендувати Франції вводити жодні тимчасові заходи у межах скарги.

«У своєму рішенні Суд вважає, що в будь-якому випадку не встановлено існування безпосередньої загрози заподіяння непоправної шкоди одному з прав, що захищаються Конвенцією та її протоколами», — йдеться у заяві ЄСПЛ.