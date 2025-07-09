Трамп написав листа Маї Санду про запровадження 25% тарифів на всі молдовські товари

Президент Дональд Трамп написав листа до очільниці Молдови Маї Санду, де повідомив про запровадження тарифів у 25% на всі молдовські товари, які ввозитимуться до США.

Відповідний лист Трамп опублікував у соцмережі Truth Social, пише "ЄП".

Дональд Трапм зазначає, що США продовжуватимуть торгівлю з Молдовою, але будуть усувати "довготривалий і дуже стійкий дефіцит торгівлі, спричинений тарифною та нетарифною політикою і торговельними бар'єрами".

"З 1 серпня 2025 року ми будемо стягувати з Молдови мито в розмірі лише 25% на всі молдовські товари, що ввозяться до Сполучених Штатів, окремо від усіх секторальних мит", — ідеться в листі.

Трамп також попередив, що в разі запровадження Молдовою мит на американські товари США піднімуть свої мита на таку ж ставку.

Мита не будуть поширюватись на молдовських виробників, які виготовлятимуть товари у Штатах.

"Ці тарифи можуть бути змінені в бік збільшення або зменшення залежно від наших відносин з вашою країною. Ви ніколи не будете розчаровані Сполученими Штатами Америки", — каже президент США.