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Трамп написав листа Маї Санду про запровадження 25% тарифів на всі молдовські товари

Водночас Трамп погрожує підвищенням тарифів у разі запровадження Молдовою мит на американські товари.

Трамп написав листа Маї Санду про запровадження 25% тарифів на всі молдовські товари
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент Дональд Трамп написав листа до очільниці Молдови Маї Санду, де повідомив про запровадження тарифів у 25% на всі молдовські товари, які ввозитимуться до США.

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Відповідний лист Трамп опублікував у соцмережі Truth Social, пише "ЄП".

Дональд Трапм зазначає, що США продовжуватимуть торгівлю з Молдовою, але будуть усувати "довготривалий і дуже стійкий дефіцит торгівлі, спричинений тарифною та нетарифною політикою і торговельними бар'єрами".

"З 1 серпня 2025 року ми будемо стягувати з Молдови мито в розмірі лише 25% на всі молдовські товари, що ввозяться до Сполучених Штатів, окремо від усіх секторальних мит", — ідеться в листі.

Трамп також попередив, що в разі запровадження Молдовою мит на американські товари США піднімуть свої мита на таку ж ставку.

Мита не будуть поширюватись на молдовських виробників, які виготовлятимуть товари у Штатах.

"Ці тарифи можуть бути змінені в бік збільшення або зменшення залежно від наших відносин з вашою країною. Ви ніколи не будете розчаровані Сполученими Штатами Америки", — каже президент США.
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