«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив, ФотоДиректор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
ГоловнаСвіт

Трамп запровадить 50% мита на товари з Бразилії

Крок, який пояснюють не економічними, а політичними причинами.

Трамп запровадить 50% мита на товари з Бразилії
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп після обміну гострими репліками зі своїм бразильським колегою Лулою да Сілвою щодо політичного переслідування колишнього очільника країни Жаїра Болсонару пригрозив південноамериканській державі 50-відсотковими митами на товари.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Як пише Reuters, республіканець попередив, що з 1 серпня готовий запровадити жортскі економічні заходи у відповідь на "злісні атаки на принцип вільних виборів та фундаментальне право на вільне висловлювання поглядів". 

Для Бразилії США є другим за важливістю торговельним партнером після Китаю. У квітні під час "дня звільнення" Трамп заявив, що тариф для цієї держави становитиме стандартні 10%.

Ситуація загострилася, коли Лула да Сілва назвав Трампа "небажаним імператором" у відповідь на погрозу запровадити додаткові мита проти країн БРІКС
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies