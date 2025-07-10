Трамп запровадить 50% мита на товари з Бразилії

Крок, який пояснюють не економічними, а політичними причинами.

Президент США Дональд Трамп після обміну гострими репліками зі своїм бразильським колегою Лулою да Сілвою щодо політичного переслідування колишнього очільника країни Жаїра Болсонару пригрозив південноамериканській державі 50-відсотковими митами на товари.

Як пише Reuters, республіканець попередив, що з 1 серпня готовий запровадити жортскі економічні заходи у відповідь на "злісні атаки на принцип вільних виборів та фундаментальне право на вільне висловлювання поглядів".

Для Бразилії США є другим за важливістю торговельним партнером після Китаю. У квітні під час "дня звільнення" Трамп заявив, що тариф для цієї держави становитиме стандартні 10%.

Ситуація загострилася, коли Лула да Сілва назвав Трампа "небажаним імператором" у відповідь на погрозу запровадити додаткові мита проти країн БРІКС.