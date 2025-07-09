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Politico: Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти Росії

Законопроєкт про санкції проти Росії очікують у залі цього місяця.

Politico: Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти Росії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Обидва провідні лідери Республіканської партії в Конгресі, Майк Джонсон та Джон Тун заявили, що готові продовжити роботу з новими санкціями проти Росії цього місяця 

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Про це повідомляє Politico.

Джонсон і Тун задекларували свою позицію після того, як Дональд Трамп висловив розчарування війною, що триває в Україні.

“Володимир Путін продемонстрував небажання бути розсудливим і серйозно говорити про посередництво в мирному процесі, і я думаю, що ми повинні послати йому повідомлення — це моя думка”, — сказав спікер Майк Джонсон.

В свою чергу лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун відзначив “суттєвий прогрес” у співпраці з Білим домом над законодавством, яке “посилить вплив президента Трампа за столом переговорів і допоможе припинити кровопролиття в Україні”. 

Тун очікує, що законопроект буде готовий до розгляду в залі найближчими тижнями, перш ніж сенатори покинуть Вашингтон на тривалу серпневу перерву. Сенат має продовжувати засідання до 1 серпня, а Палата представників має залишити Вашингтон тижнем раніше.

“Республіканці в Сенаті налаштовані співпрацювати з Палатою представників і Білим домом, щоб провести цей законопроект через Конгрес і надіслати його на стіл президента”, – запевнив Джон Тун.
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